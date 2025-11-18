Экономика
15:37, 18 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили о более холодной зиме

Синоптик Цыганков: Предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Предстоящая зима в РФ будет более холодной, чем в прошлом году. Об этом россиян предупредил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с «Известиями».

«Предстоящая зима с высокой вероятностью будет холоднее, чем аномально теплая зима прошлого года, когда в Москве в январе после праздников снег быстро растаял», — поделился информацией синоптик. Между тем, продолжил он, это не говорит о том, что зима будет аномальной.

Что касается температуры, Цыганков рассказал, что в большинстве субъектов она будет на полградуса-градус превышать климатическую норму. Между тем в некоторых регионах вероятны показатели чуть ниже нормы. Дать единую оценку для всей территории России, пояснил специалист, не удастся в силу разности климата на большой территории страны.

Ранее в этот же день стало известно, что погода в столице оказалась рекордно теплой для данного периода. Синоптик Евгений Тишковец заявил, что на метеостанции ВДНХ в столице утром 18 ноября зафиксировали 9,9 градуса тепла — это максимально высокий показатель с 1940 года.

