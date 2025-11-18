Экономика
14:13, 18 ноября 2025Экономика

В Москве рекордно потеплело

В Москве установлен новый тепловой рекорд
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Погода в Москве стала рекордно теплой для текущего периода. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на опорной метеостанции ВДНХ в столице в 11:00 вторника, 18 ноября, зафиксировали 9,9 градуса тепла. Показатель оказался самым высоким для этого числа с 1940 года. Предыдущий рекорд составлял плюс 9,4 градуса.

Ранее москвичей предупредили о возможном образовании гололеда. Гололедица ожидается в ночь на среду, 19 ноября. При этом снегопадов в ближайшее время не предвидится. Синоптики не исключают мокрый снег, однако снежный покров в таких условиях не образуется.

