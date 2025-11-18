Экономика
19:32, 18 ноября 2025

Россиян предупредили о подорожании легендарного новогоднего подарка

Life: Стоимость набора конфет «Спасская Башня» достигла 1350 рублей в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Кадр: Life.ru

Стоимость набора конфет «Спасская Башня» в 2025 году увеличилась на 50 рублей в сравнении с прошлогодним показателем и достигла отметки в 1350 рублей. О подорожании легендарного новогоднего подарка сообщает Life.ru.

Цены на культовый презент растут третий год подряд. С 2023 года розничная стоимость вышеуказанного набора конфет увеличилась на 150 рублей. В прошлом году покупатели могли приобрести этот подарок за 1300 рублей.

В этом году эксперты не прогнозируют дефицита — набора конфет должно хватить всем желающим. Проблемы с доступностью легендарного подарка возникли в 2023 году. Тогда ажиотажный спрос привел к тому, что многие россияне жаловались на отсутствие любимого набора. В 2025-м ситуация, отмечают аналитики, будет более благоприятной, несмотря на рост цен.

Ранее россиян предупредили о заметном подорожании еще одного традиционного атрибута новогоднего стола. С января розничная стоимость килограмма селедки в российских магазинах увеличилась в среднем на 30-50 процентов, напомнил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

В оставшуюся часть года, спрогнозировал эксперт, популярная рыба в стране подорожает еще примерно на 10 процентов с учетом инфляции. Подобную динамику аналитик объяснил акцентом отечественных производителей на экспорт. При таком раскладе на внутреннем рынке образуется дефицит, что на фоне стабильно высокого спроса приводит к заметному росту цен.

