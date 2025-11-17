Россиян предупредили о скором подорожании селедки

Аналитик Панченко: Стоимость селедки в России вырастет на 10 % к Новому году

С января стоимость килограмма селедки в российских магазинах увеличилась в среднем практически на 30-50 процентов, к новогодним праздникам цены на популярную рыбу подрастут еще примерно на десять процентов с учетом общей инфляции. Такой прогноз дал управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко. Его слова приводит Life.

Подобная динамика во многом обусловлена дефицитом этой рыбы на внутреннем рынке. Российским производителям с учетом высокого курса доллара выгоднее отправлять свою продукцию за рубеж вместо отправки товара на прилавки отечественных магазинов. «Около 70 процентов продукции экспортируется, и это создает дефицит товара на внутреннем рынке», — резюмировал Панченко.

В следующем году ценовая динамика будет во многом зависеть от объемов улова сельди в России. Актуальные прогнозы подразумевают рекордный показатель примерно в 650 тысяч тонн. Если подобный сценарий реализуется, отметил Панченко, следует ожидать постепенного замедления темпов удорожания селедки в рознице. Средняя цена килограмма популярной рыбы при таком раскладе составит 350-370 рублей, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что селедка в России в январе-сентябре подорожала в среднем на 28 процентов, а стоимость килограмма достигла 375 рублей. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) назвали цену услуг посредников главным драйвером резкого подорожания этой рыбы в рознице.