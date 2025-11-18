Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 18 ноября 2025Россия

Россиянка на ходу выпала из машины возле ночного клуба

В Башкирии 19-летняя девушка на ходу выпала из машины возле ночного клуба
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: UFA1.RU

В городе Октябрьский в Башкирии 19-летняя девушка на ходу выпала из машины возле ночного клуба «Барвиха». Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По сведениям российского издания, студентка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она была в автомобиле в компании друзей.

Во время поездки девушка уснула в салоне. При повороте пассажирская дверь открылась, из-за чего студентка выпала на проезжую часть, пояснили в региональном управлении МВД.

В отношении одного из спутников, сопровождавших студентку, составили административный протокол. Сама пострадавшая в полицию не обращалась.

До этого в Хабаровске водитель автобуса протащил несколько метров по асфальту 16-летнюю школьницу, которую зажало в дверях.

У девушки оказались травмированы колено, рука, были выявлены повреждения мягких тканей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    В Подмосковье люди в масках ворвались в дом к иностранцам и похитили 15 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости