Россиянка осталась без связи после отпуска и дала советы соотечественникам

Россиянка вернулась из путешествия на родину и осталась без интернета из-за новых правил об ограничении связи для побывавших за границей соотечественников. На своей странице @soboleva_vik в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она дала советы, как разблокировать сим-карту.

По словам блогерши, в первую очередь нужно найти доступную сеть Wi-Fi и подключиться к ней. Затем необходимо пройти по ссылке, которую прислал оператор связи, и ввести свой номер телефона. Пришедший код подтверждения нужно будет ввести в открывшемся окне в той же самой ссылке.

После этих простых шагов доступ к интернету будет восстановлен. Если же связь все еще не появилась, автор ролика рекомендовала перезагрузить телефон.

Ранее российским туристам дали советы по разблокировке сим-карт после отдыха за границей — в некоторых случаях помогает смена браузера по умолчанию. Многие соотечественники обходят блокировку с помощью подключения к общественному Wi-Fi.