Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:08, 12 ноября 2025Путешествия

Российским туристам дали советы по разблокировке сим-карт после отдыха за границей

АТОР: Смена браузера помогает обойти блокировку карты после отдыха за границей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российским туристам дали советы по разблокировке сим-карт после отдыха за границей — в некоторых случаях помогает смена браузера по умолчанию. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне, вернувшиеся из отпусков, рассказали, что обходили блокировку с помощью подключения к общественному Wi-Fi, а некоторые и вовсе игнорировали сообщение об ошибке. «Есть и те, кто смог авторизоваться быстро и с первого раза, просто перейдя по ссылке от мобильного оператора и пройдя проверку», — отметили в АТОР.

Ранее сообщалось, что после возвращения из-за границы жители России столкнулись с массовыми ограничениями работы сим-карт на 72 часа. Подобные изменения призваны бороться со «спящими» сотовыми номерами, которые могут использоваться для атаки БПЛА или незаконной продажи за рубежом. При этом доступ к сим-карте можно вернуть и раньше истечения срока блокировки, если пройти проверку по ссылке, которая придет в сообщении после возвращения на родину.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    МИД России прокомментировал взрыв в Индии

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава сообщила о своем диагнозе

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости