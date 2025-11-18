Россиянке дали срок за истязания и приковывание сына цепью к батарее

В Первоуральске дали 3,5 года приковавшей сына цепью местной жительнице

В Первоуральске к трем с половиной годам колонии приговорили местную жительницу, признанную виновной в лишении свободы и истязании малолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Как установил суд, в ноябре 2023 года женщина приковала малолетнего ребенка цепью к батарее, также в марте 2025 года она подвергла ребенка истязаниям. Осужденная избивала его сначала руками, а после в ход пошли ремень и деревянная скалка. Женщина издевалась над сыном, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

