08:12, 18 ноября 2025

Россиянке дали срок за истязания и приковывание сына цепью к батарее

В Первоуральске дали 3,5 года приковавшей сына цепью местной жительнице
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Первоуральске к трем с половиной годам колонии приговорили местную жительницу, признанную виновной в лишении свободы и истязании малолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Как установил суд, в ноябре 2023 года женщина приковала малолетнего ребенка цепью к батарее, также в марте 2025 года она подвергла ребенка истязаниям. Осужденная избивала его сначала руками, а после в ход пошли ремень и деревянная скалка. Женщина издевалась над сыном, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Волгограде предстанет перед судом житель Тракторозаводского района, обвиняемый в истязании двух малолетних детей. Мужчина бил их руками, ногами, различными предметами, унижал, подавлял волю и создавал у детей состояние постоянного страха и беспомощности.

