Годами истязавший сына и дочь россиянин попробовал сбежать от наказания

В Волгограде истязавший сына и дочь россиянин предстанет перед судом

В Волгограде предстанет перед судом житель Тракторозаводского района, обвиняемый в истязании двух малолетних детей. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина несколько лет систематически истязал дочь 2011 и сына 2013 года рождения. Он бил их руками, ногами, различными предметами, унижал, подавлял волю и создавал у детей состояние постоянного страха и беспомощности. Когда преступление вскрылось, обвиняемый решил скрыться. Он сел на автобус, следовавший в одну из стран ближнего зарубежья, но был задержан полицией.

Закончить кошмар удалось врачу, к которой один из детей обратился за медпомощью. Обратив внимание на многочисленные телесные повреждения и характер их происхождения, женщина незамедлительно сообщила об этом в правоохранительные органы.

