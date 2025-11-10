Силовые структуры
Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Санкт-Петербургский городской суд приговорил в общей сложности к 36 годам колонии женщину и ее сожителя за издевательства над 10-летней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что девочка страдала заболеванием, однако мать и ее сожитель не лечили ребенка и не обращались к медикам — вместо этого подсудимые часто били ее, жестоко мучали.

Сожитель регулярно угрожал ребенку, говоря, что расправится с ее близкими родственниками. Также он неоднократно насиловал девочку.

Как сообщает «Фонтанка», о преступлениях пары стало известно после того, как ребенка госпитализировали с закрытой травмой живота, множественными гематомами и следами укусов на теле. Мать утверждала, что просто отшлепала дочь, однако медики выявили признаки сексуального насилия.

В результате мужчине дали 24 года заключения, первые три из них он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Мать получила 12 лет колонии общего режима.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил 50-летнего жителя к 15 годам колонии строгого режима за развращение трех детей.

