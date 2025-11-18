Путешествия
09:22, 18 ноября 2025Путешествия

Российские туристы обгорели до волдырей во время отпуска на курорте богачей

Shot: Россияне получили ожоги средней степени во время отпуска на Мальдивах
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Michael Szönyi / ImageBROKER.com / Globallookpress.com

Российские туристы получили ожоги средней степени после отдыха на пляже курорта богачей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россияне рассказали, что обгорели до волдырей во время отпуска на Мальдивах. Причиной ожогов стало чрезмерно активное солнце: уровень ультрафиолетового излучения на островах в данный момент достигает 9 баллов из 13.

Отдыхающие обращаются в больницу из-за ожогов рук и ног. При этом страховка не покрывает лечение. Специалисты рекомендуют не находиться на побережьях курорта с 11 до 13 часов — на это время приходится пик «опасного солнца».

Ранее россиянка отдохнула на курорте богачей и заразилась смертельно опасной лихорадкой. Вернувшись домой после отпуска, она пожаловалась на озноб, головную боль, высокую температуру и сыпь.

