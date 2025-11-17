Путешествия
Россиянка отдохнула на курорте богачей и заразилась смертельно опасной лихорадкой

Жительница Иркутска подхватила лихорадку Денге после отдыха на Мальдивах
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Россиянка отдохнула на курорте богачей и подхватила смертельно опасную лихорадку. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Жительница Иркутска Кристина отправилась в отпуск на Мальдивы. Вернувшись домой после отдыха, она пожаловалась на озноб, головную боль, высокую температуру и сыпь. За неделю путешественница потеряла около пяти килограммов, также у нее появилась мышечная слабость.

Врачи подтвердили, что Кристина заразилась вирусом Денге, распространяемым комарами в тропических регионах. Они выписали россиянку после лечения и предупредили, что полное восстановление займет до трех недель.

Ранее на вирус Денге пожаловались другие туристы из РФ. Чаще всего случаи заболевания у российских туристов фиксируют после отпуска на островах Укулас и Тинаду.

