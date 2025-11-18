Силовые структуры
09:55, 18 ноября 2025Силовые структуры

Российский школьник попался на диверсии в Подмосковье

В Московской области 16-летний школьник попался на поджоге релейного шкафа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Московской области задержали 16-летнего школьника, устроившего диверсию на станции Одинцово. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, 16-летний житель региона решил заработать деньги и, следуя предложению куратора, устроил поджог релейного шкафа. Диверсию он осуществил при помощи бензина и зажигалки. Несмотря на то, что молодой человек повредил объект транспортной инфраструктуры, его действия никак не повлияли на движение поездов.

Теперь подозреваемый подросток задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

28 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за склонение детей к диверсии.

    Все новости