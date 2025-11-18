Российский штурмовик рассказал о языке общения бойцов ВСУ на передовой

РИА Новости: Бойцы ВСУ разговаривают по-русски на передовой

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разговаривают на передовой по-русски. Об этом рассказал российский штурмовик с позывным Решит, участвовавший в освобождении Яблоково в Запорожской области, передает РИА Новости.

«На передовой они говорят по-русски. В стрелковый бой они не вступают. Это редкий случай», — высказался военнослужащий.

Депутат Верховной Рады Владимир Вятрович рассказал, что большинство нардепов Украины в повседневной жизни разговаривают на русском языке. На украинский они переходят лишь во время официальных выступлений.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку и отменить закон о запрете Украинской православной церкви.