Рост числа больных раком простаты связали с их психологическим состоянием

Уролог Артеменко: Число больных раком простаты увеличилось из-за 2-х причин

Число мужчин, больных раком простаты, растет. На это есть две причины, их назвал врач-уролог клиники Docmed Сергей Артеменко в разговоре с «Газетой.ru».

Рак предстательной железы — это одно из наиболее распространенных заболеваний среди мужчин старше 40 лет. Согласно статистике IARC, в 2020 году в мире было зарегистрировано более 1,4 миллиона случаев заболевания, ак 2040 году показатель может достигнуть 2,6 миллионов случаев.

«Рост числа выявлений рака простаты связан с развитием медицинской диагностики. То есть болезнь обнаруживают на более ранних стадиях, что значительно улучшает прогноз», — выявил первую причину специалист. Ко второй он отнес психологическое состояние подверженных заболеванию людей: стресс ухудшает образ жизни и питание мужчин, увеличивает число вредных привычек.

Артеменко отметил, что регулярное посещение уролога снизит риск развития заболевания. «Современная медицина добилась больших успехов в лечении онкологии», — подчеркнул он.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала анекдот мужчине, у которого подозревают онкологию. Она добавила, что рак простаты успешно лечится с помощью различных операций, после которых можно вести полноценную жизнь.