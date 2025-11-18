Силовые структуры
19:27, 18 ноября 2025Силовые структуры

С актера Деревянко взыскали 13 миллионов рублей по договору займа

В Москве суд взыскал с актера Павла Деревянко более 13 млн рублей долга
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Измайловский суд Москвы взыскал более 13 миллионов рублей с актера Павла Деревянко по договору займа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, с актером, а также криптобизнесменом Григорием Мулузяном был заключен договор займа со стороны криптобизнесмена Сергея Николенко на сумму пять миллионов рублей.

Согласно договору, деньги должны были вернуть в июне 2024 года, однако этого не произошло. Тогда Николенко обратился в суд и потребовал взыскать сумму долга, неустойку, проценты и судебные расходы.

Сначала Измайловский суд отказал во взыскании денег с Деревянко, решив, что должником является только Мулузян. Однако вторая инстанция отменила это решение. Теперь суд обязал Деревянко и Мулузяна вернуть деньги солидарно.

Ранее сообщалось, что в Приморье суд снизил наказание отмывшим более 600 миллионов рублей мужчинам.

