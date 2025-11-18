Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:08, 18 ноября 2025Путешествия

Самолет выкатился за пределы ВПП в российском аэропорту

В Якутии самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Якутии самолет авиакомпании «Алроса» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту прилета. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел 17 ноября по причине неисправности. Самолет выполнял рейс по маршруту Мирный — Полярный. Судно «Алросы» во время посадки выкатилось на левую полосу безопасности, но затем самостоятельно вернулось на ВПП, вырулив на место стоянки.

В результате инцидента никто не пострадал. Якутской транспортной прокуратурой была инициирована проверка.

20 октября лайнер авиакомпании AZAL, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в аэропорту Пулково из-за неисправности шасси. При посадке борт выехал за пределы ВПП, никто не пострадал. Самолет выполнял рейс Санкт-ПетербургБаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    В Кремле рассказали о будущем Украины после коррупционного скандала

    Усик сделал заявление после отказа от звания абсолютного чемпиона мира

    Эксперты сравнили аренду и покупку. Какое жилье оказалось выгоднее?

    Реклама

    В Кремле раскрыли подробности о судьбе желтой Lada Kalina Путина

    Поплавская высказалась о вручении медали Анне Семенович

    Самолет выкатился за пределы ВПП в российском аэропорту

    Россиянам рассказали о размере пособия по больничному листу в 2026 году

    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о перезапуске переговоров

    В Кремле заявили о последствиях для Киева после одного события

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости