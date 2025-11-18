Самолет выкатился за пределы ВПП в российском аэропорту

В Якутии самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Якутии самолет авиакомпании «Алроса» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту прилета. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел 17 ноября по причине неисправности. Самолет выполнял рейс по маршруту Мирный — Полярный. Судно «Алросы» во время посадки выкатилось на левую полосу безопасности, но затем самостоятельно вернулось на ВПП, вырулив на место стоянки.

В результате инцидента никто не пострадал. Якутской транспортной прокуратурой была инициирована проверка.

20 октября лайнер авиакомпании AZAL, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в аэропорту Пулково из-за неисправности шасси. При посадке борт выехал за пределы ВПП, никто не пострадал. Самолет выполнял рейс Санкт-Петербург — Баку.