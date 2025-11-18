Экономика
14:54, 18 ноября 2025

Сенатор рассказал о разработке закона по локализации каршеринга

Кутепов: Законопроект о локализации каршеринга может обрести очертания в 2026-м
Закон о локализации автомобилей каршеринга может обрести реальные очертания в 2026 году. О разработке рассказал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, его цитирует ТАСС.

В кулуарах форума «Транспорт России» сенатор рассказал, что сейчас законопроект обсуждается в правительстве. Власти понимают, что каршеринг в основном используется в городах-миллионниках. Основа для законопроекта уже имеется, и будут приложены усилия для защиты отечественного производства, но для его окончательной реализации нужно собрать информацию от регионов.

Также Кутепов напомнил о принятом законопроекте по локализации машин такси.

«Что касается самого закона, еще раз повторюсь, если у людей есть автомобиль и есть разрешительная документация на использование ее в ближайшее время, пока этот документ не исчерпает свое действие, до пяти лет, то есть в феврале, если они оформляют эту пятилетнюю лицензию, они пять лет ездят на своем автомобиле, абсолютно законно», — заявил сенатор.

Президент России Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей такси в конце мая. Требования вступят в силу в большинстве регионов страны с 1 марта 2026 года. С этого момента компании смогут приобретать машины только из специального реестра.

Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее отмечал, что вслед за принятием закона о локализации такси, который закрывает участникам российского рынка возможности для покупки иностранной техники, следует принять аналогичные требования в отношении сервисов каршеринга. По его словам, в ведомстве «горячо поддерживают это предложение» и намерены «максимально быстро двигаться для того, чтобы обеспечить его принятие».

