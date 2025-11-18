Северная Корея выступила с предупреждением о ядерном оружии

Bloomberg: КНДР раскритиковала планы Южной Кореи о разработке атомных подлодок

Потенциальное обладание Южной Кореей атомными подводными лодками может привести к феномену «ядерного домино» и спровоцировать глобальную гонку вооружений. С таким предупреждением выступила КНДР, передает Bloomberg.

«Обладание Республикой Корея атомной подлодкой является стратегическим шагом для ”создания собственного ядерного оружия", и это неизбежно вызовет "феномен ядерного домино" в регионе и спровоцирует гонку вооружений», — отмечается в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Северная Корея раскритиковала планы Сеула, отметив, что Пхеньян примет «более обоснованные и реалистичные контрмеры» для защиты суверенитета и интересов безопасности КНДР, а также мира на Корейском полуострове.

30 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки. Однако позже глава МИД республики Чо Хён заявил, что удивился опубликованному сообщению главы Белого дома.