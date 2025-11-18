Названы способы проверить купленные онлайн автомобильные шины

Автоэксперт Марков: Изучайте купленные онлайн шины на следы эксплуатации

Шины — технически сложный товар, который требователен к условиям транспортировки и хранения, поэтому к их покупке онлайн нужно подходить ответственно, предупредил технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы проверить резину, приобретенную в сети.

«Во-первых, необходимо проверить, что шины, которые перед вами, именно те, что были отражены в карточке товара. Марка, модель, индекс скорости и нагрузки — эти параметры указаны на боковине шины крупным шрифтом и должны полностью совпадать с рекомендованными для установки на автомобиль, так как являются ключевыми для обеспечения безопасности», — поделился эксперт.

Изучить нужно и внешний вид шин, так как, будучи не накачанными воздухом, они могут получить повреждения и деформироваться от неправильного хранения, отметил Марков. На шинах не должно быть вмятин, искривлений, а также любых порезов, царапин и трещин, указал он.

Также обязательно обращать внимание на их внутреннюю часть, убежден собеседник «Ленты.ру». Он пояснил, что используемый там материал довольно нежный и может потрескаться при хранении шин под открытым небом в зимнее время года.

«К сожалению, на маркетплейсах встречаются шины, которые уже были в употреблении. А такой считается шина, всего лишь смонтированная на диск. Поэтому необходимо тщательно осмотреть протектор на предмет следов эксплуатации и бортовые зоны шины — места прилегания к диску. На них могут быть повреждения, полученные при монтаже от инструмента и следы монтажной пасты», — рассказал эксперт.

Еще одним важным моментом, на который следует обращать внимание, Марков назвал дату производства. По его словам, на маркетплейсах встречается резина, выпущенная в прошлых сезонах.

«Известны случаи доставки к покупателю шин, возраст которых превысил пять лет, но шины, возраст которых находится в пределах двух лет с даты производства обычно сохраняют свои свойства при правильном хранении», — заключил собеседник «Ленты.ру».

