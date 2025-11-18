Россия
09:09, 18 ноября 2025Россия

Стали известны последствия взрыва на газопроводе под Омском

Губернатор Хоценко: Часть предприятий в Омском районе отключена от газа после ЧП
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Часть предприятий в Омском районе отключена от газа после взрыва на газопроводе. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в Telegram-канале.

«Часть промышленных предприятий от газа отключена. Задача в ближайшее время восстановить газ в постоянной схеме», — сказал он.

О пожаре под Омском стало известно утром 18 ноября. Зарево от пожара было видно за несколько километров, а звуки взрыва слышали в соседних населенных пунктах. Хоценко пояснил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Затем появилось видео с места ЧП. На кадрах виден огромный столб огня, полыхающий в поле неподалеку от забора.

