Стало известно об уничтожении пяти танков Abrams близ Харькова

Лебедев: ВС России уничтожили пять танков Abrams в Харьковской области

Около пяти танков Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено ударом по Харьковской области. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Уничтожено танков около пяти и личного состава около 20-ти человек», — написал Лебедев.

По его заявлению, танки на днях переместили в город Берестин, по которому ночью был совершен удар при помощи ракеты типа «Искандер» и «парой БПЛА».

Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в журнале «Национальная оборона» сообщили, что танки НАТО Abrams, Leopard и Challenger показали уязвимость на Украине перед современными российскими средствами поражения.