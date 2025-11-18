Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 18 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно об уничтожении пяти танков Abrams близ Харькова

Лебедев: ВС России уничтожили пять танков Abrams в Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:
Ствол пушки танка Abrams

Ствол пушки танка Abrams. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Около пяти танков Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено ударом по Харьковской области. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Уничтожено танков около пяти и личного состава около 20-ти человек», — написал Лебедев.

По его заявлению, танки на днях переместили в город Берестин, по которому ночью был совершен удар при помощи ракеты типа «Искандер» и «парой БПЛА».

Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в журнале «Национальная оборона» сообщили, что танки НАТО Abrams, Leopard и Challenger показали уязвимость на Украине перед современными российскими средствами поражения.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила украинцев во взрыве железной дороги

    Возлюбленная Тимати рассказала об облысении после родов

    Стало известно об интенсивных многодневных атаках ВС России на Одесскую область

    Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»

    Жители российского города остались без тепла из-за аварии

    Загоревшийся в Африке самолет с министром попал на видео

    Оглашен приговор отравившему 43 студентов-юристов на банкете в российском ресторане

    Звезда «Молодежки» прокомментировал свое отсутствие в продолжении сериала

    В России нашли уникальные алмазы

    Назвавшую тварями помогающих бойцам СВО волонтеров россиянку наказали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости