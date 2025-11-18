Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:05, 18 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно об интенсивных многодневных атаках ВС России на Одесскую область

ВС России с 11 ноября наносят интенсивные удары по Одесской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: ГСЧС Украины

Российские военные наносят интенсивные удары по Одесской области на протяжении нескольких дней. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Вот уже несколько дней наши войска интенсивно наносят удары по Одесской области. С 11 ноября сразу несколько городов попали под удар "Гераней" и "Искандеров"», — говорится в публикации.

Уточняется, что целями армии России стали порты городов Измаил, Рени и Килия в Одесской области, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и позиция Госпогранслужбы Украины (ГПСУ). Также Вооруженные силы (ВС) РФ поразили железнодорожный состав в Ильичевске и солнечную электростанцию у Староказачьего.

Ранее стало известно, что в Одесской области загорелось судно с газом. Оно находилось в Измаиле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила украинцев во взрыве железной дороги

    Москвичей успокоили насчет грядущей зимы

    Известный российский блогер пойдет под суд за финансирование запрещенной организации

    Подоляка заявил о начале штурма Северска

    В России оценили идею ввода «сбора совести» для алко- и табачных компаний

    В России предупредили о последствиях призыва США к ЕС занять агрессивную позицию по Москве

    Мадуро обратился к Трампу

    Возлюбленная Тимати рассказала об облысении после родов

    Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»

    Оглашен приговор отравившему 43 студентов-юристов на банкете в российском ресторане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости