14:58, 18 ноября 2025Экономика

Столкновение машин на Камчатке из-за непогоды попало на видео

Александра Качан (Редактор)

На Камчатке массово происходят столкновения на дорогах из-за непогоды. Кадры одного из инцидентов опубликовал Telegram-канал «ЧП Камчатка».

Столкновение произошло на улице Океанской в Петропавловске-Камчатском. По словам очевидцев, из-за сильного гололеда машины соскальзывают вниз по дороге. На кадрах, попавших в сеть, авто скатывается по проезжей части, врезается в другую машину и почти задевает третью. Горожанам удалось снять несколько похожих случаев.

Ранее на Мурманск обрушился сильный снегопад. Из-за сильного ветра в городе упало несколько деревьев, перестали работать светофоры и было нарушено движение на дорогах.

