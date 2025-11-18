Столкновение машин на Камчатке из-за непогоды попало на видео

На Камчатке машины столкнулись на дороге из-за непогоды

На Камчатке массово происходят столкновения на дорогах из-за непогоды. Кадры одного из инцидентов опубликовал Telegram-канал «ЧП Камчатка».

Столкновение произошло на улице Океанской в Петропавловске-Камчатском. По словам очевидцев, из-за сильного гололеда машины соскальзывают вниз по дороге. На кадрах, попавших в сеть, авто скатывается по проезжей части, врезается в другую машину и почти задевает третью. Горожанам удалось снять несколько похожих случаев.

Ранее на Мурманск обрушился сильный снегопад. Из-за сильного ветра в городе упало несколько деревьев, перестали работать светофоры и было нарушено движение на дорогах.