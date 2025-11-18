Бывший СССР
Священник рассказал о бегстве ВСУ из Курской области

Отец Евгений: ВСУ пытались сбежать из Курской области под видом гражданских
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались сбежать из Курской области в гражданской одежде. Об этом журналистам РИА Новости рассказал настоятель Свято-Троицкого храма в курской Судже отец Евгений.

По его словам, украинские солдаты отказывались участвовать в боевых действиях и покидали позиции, пытаясь раздобыть одежду и сбежать под видом мирных жителей. «Они понимали, что не хотят воевать. Люди бросали оружие, переодевались, уезжали, уходили пешком», — рассказал священник.

Они приходили к гражданским и просили у них одежду, добавил отец Евгений.

Ранее священник местной епархии в Судже Игорь Васюков описал обстановку в городе фразой «ВСУ добивают город до конца». В апреле он заявил, что украинские формирования продолжили обстрелы с помощью артиллерии, реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и кассетных боеприпасов.

