Священник рассказал о маскировке бойца ВСУ в Судже

РИА Новости: Боец ВСУ скрывался в подвале в Судже под видом женщины

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже (Курская область) скрывался в подвале под видом женщины. О маскировке украинского военнослужащего рассказал настоятель храма отец Евгений в беседе с РИА Новости.

По его словам, боец ВСУ надел женскую одежду поверх военной формы.

«Платочек надел, а по ботинкам сразу его признали. Вот эта юбочка непонятно завязанная, штаники торчат, трико и ботинки — берцы», — рассказал священник.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ совершил вооруженное ограбление церкви в Полтавской области. Он забрал 6,5 тысячи гривен — примерно 156 долларов — пожертвований.