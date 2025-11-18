Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:12, 18 ноября 2025Россия

Священник рассказал о маскировке бойца ВСУ в Судже

РИА Новости: Боец ВСУ скрывался в подвале в Судже под видом женщины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже (Курская область) скрывался в подвале под видом женщины. О маскировке украинского военнослужащего рассказал настоятель храма отец Евгений в беседе с РИА Новости.

По его словам, боец ВСУ надел женскую одежду поверх военной формы.

«Платочек надел, а по ботинкам сразу его признали. Вот эта юбочка непонятно завязанная, штаники торчат, трико и ботинки — берцы», — рассказал священник.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ совершил вооруженное ограбление церкви в Полтавской области. Он забрал 6,5 тысячи гривен — примерно 156 долларов — пожертвований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы потери ВСУ с начала СВО

    Военным ВСУ приказали стрелять в гражданских

    В Китае оценили «безжалостный удар» Путина в ответ на провокацию Японии

    Президент Финляндии оценил вероятность конфискации российских активов в ЕС

    Священник рассказал о маскировке бойца ВСУ в Судже

    Москвичам пообещали рекордное тепло

    Россиянке дали срок за истязания и приковывание сына цепью к батарее

    В ООН поддержали план Трампа по международному конфликту

    Военнослужащим Британии запретили делать одно действие в служебных авто

    Основатель Pink Floyd раскритиковал Запад за отправку ракет Tomahawk на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости