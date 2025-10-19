Бывший СССР
Украинский военный ограбил церковь в Полтавской области

Солдат ВСУ совершил вооруженное ограбление церкви в Полтавской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил вооруженное ограбление церкви в Полтавской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Солдат ВСУ ограбил Свято-Вознесенскую церковь в населенном пункте Котельва. Он забрал 6,5 тысячи гривен — примерно 156 долларов — пожертвований. «Грабителя поймали, в ходе обыска у него обнаружены граната и наркотические вещества», — добавил источник.

Ранее грузинские наемники ВСУ ограбили церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Это произошло на фоне отхода ВСУ к южным кварталам Купянска. Жители Узлового, которые прячутся в подвалах, видели, как иностранные мародеры вынесли ценности из местного храма.

