05:00, 18 ноября 2025

Телеведущая отметила 55-летие в платье с экстремальным разрезом

Телеведущая Бетенни Франкель отметила 55-летие в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных

Фото: 305pics / GC Images / Getty Images

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель пришла на вечеринку в честь своего 55-летия в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Знаменитость отметила день рождения в лазурном платье длины миди на тонких бретелях, которое было декорировано экстремальным разрезом на юбке. Звезда также надела серебряные босоножки и несколько браслетов. В руках она держала клатч треугольной формы.

В октябре телеведущая 54-летняя телеведущая также удивила фанатов фигурой в откровенном боди. Бетенни Франкель запечатлела себя на камеру в черном облегающем изделии.

