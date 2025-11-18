Турист случайно поджег тысячелетний храм в Китае благовониями

Daily Mail: Турист поджег благовониями храм Юнцин в Китае

Тысячелетний храм Юнцин в Китае загорелся по вине неосторожного туриста и попал на видео. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел 12 ноября в провинции Цзянсу. Путешественник случайно поджег древний павильон Вэньчан на горе Фэнхуан в Чжанцзягане благовониями и свечами. На опубликованных в сети кадрах дым идет из трехъярусной башни.

Сооружение было построено около 1,5 тысячи лет назад, однако его реконструировали в конце XIX — начале XX веков. Уточняется, что башня была воздвигнута в 2009 году, в здании не хранилось важных ценностей и реликвий.

Местные власти заявили, что пострадавших из-за пожара нет — людей успешно эвакуировали. Огонь не распространился дальше храмовых сооружений. На данный момент чиновники разбираются в причинах пожара и намерены восстановить здание, а также усилить противопожарную безопасность.

