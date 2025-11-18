Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:09, 18 ноября 2025Путешествия

Турист случайно поджег тысячелетний храм в Китае благовониями

Daily Mail: Турист поджег благовониями храм Юнцин в Китае
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Тысячелетний храм Юнцин в Китае загорелся по вине неосторожного туриста и попал на видео. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел 12 ноября в провинции Цзянсу. Путешественник случайно поджег древний павильон Вэньчан на горе Фэнхуан в Чжанцзягане благовониями и свечами. На опубликованных в сети кадрах дым идет из трехъярусной башни.

Сооружение было построено около 1,5 тысячи лет назад, однако его реконструировали в конце XIX — начале XX веков. Уточняется, что башня была воздвигнута в 2009 году, в здании не хранилось важных ценностей и реликвий.

Местные власти заявили, что пострадавших из-за пожара нет — людей успешно эвакуировали. Огонь не распространился дальше храмовых сооружений. На данный момент чиновники разбираются в причинах пожара и намерены восстановить здание, а также усилить противопожарную безопасность.

Ранее в Россию стали чаще приезжать интеллигентные туристы из Китая. Чаще всего они посещают Байкал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Новогодние праздники пройдут без Киркорова

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости