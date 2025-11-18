Бывший СССР
Украинский блогер заявил о попытках ЕС помешать расследованию дела о коррупции

Шарий: ЕС через своего посла Матернову мешает расследованию дела о коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Европейский союз через своего посла в Киеве Катарину Матернову мешает расследованию громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, считает украинский блогер Анатолий Шарий, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Матернова раскритиковала Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) за расследование громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. По мнению блогера, такая реакция посла обескуражила детективов.

«Это политическое задание от Евросоюза», — заявил Шарий, говоря о поведении посла. По его словам, Брюссель защищает коррупционеров, так как дальнейшее расследование дела может вывести правоохранителей «за территорию Украины».

Ранее НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике Тимуру Миндичу, соратнику президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

