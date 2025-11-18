Интернет и СМИ
Украину предупредили об отсутствии плана «Б» без схемы с активами России

NYT: У ЕС нет хорошего плана Б для Украины без конфискации российских активов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Евросоюз планирует обеспечить военную помощь Украине с помощью кредита, обеспеченного замороженными российскими активами в Бельгии Однако если это не получится, «хорошего плана Б» нет, написала газета The New York Times.

Журналисты подчеркнули, что денежные запасы Украины на исходе, а у Европы «нет хорошего плана Б». Авторы считают, что план с конфискацией активов постепенно рушится, но альтернатива ему пока не найдена.

Среди рассматриваемых вариантов — выпуск совместных долговых обязательств Евросоюза для привлечения средств или предоставление грантов отдельными странами-членами.

Ранее гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила о готовности судиться с Евросоюзом при конфискации замороженных активов России. Она назвала их изъятие неправомерным.

