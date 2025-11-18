Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:01, 18 ноября 2025Экономика

В бывшей республике СССР взяли под контроль инфраструктуру «Лукойла»

Министр Жунгиету: Аэропорт Кишинева взял под контроль инфраструктуру «Лукойла»
Вячеслав Агапов

Фото: Reuters

Международный аэропорт Кишинева взял под контроль инфраструктуру российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом заявил министр энергетики бывшей республики СССР Дорин Жунгиету, его цитирует «Ведомости».

С 21 ноября «Лукойл» потеряет возможность работать в стране из-за присоединения Молдавии к американским санкциям. Поэтому компания передаст под управление аэропорта Кишинева нефтяной терминал. Это позволит обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций, заявлял премьер-министр республики Александр Мунтяну.

Договор аренды, согласно которому молдавская сторона управляет активами компании, бесплатный. Помимо терминала, под контроль переданы техника для заправки самолетов и бригады работников.

Материалы по теме:
Дефицит бензина в России в 2025 году. Почему некоторые регионы страны столкнулись с топливным кризисом?
Дефицит бензина в России в 2025 году.Почему некоторые регионы страны столкнулись с топливным кризисом?
3 октября 2025
Всего одно решение Трампа стало приговором для мировой алмазной промышленности. Сотни тысяч человек потеряют работу
Всего одно решение Трампа стало приговором для мировой алмазной промышленности.Сотни тысяч человек потеряют работу
24 сентября 2025

«Учитывая, что "Лукойл" попал под санкции, мы с ними вели переговоры, и 12 ноября аэропорт подписал договор на сдачу в аренду за ноль лей, то есть бесплатно. Там есть несколько резервуаров, склад хранения, есть приборы для измерения качества, есть и насосы перекачки», — добавил Жунгиету.

Тем временем в Казахстане крупные проекты с участием российского топливного гиганта «Лукойл» исключили из санкций США, и теперь они могут работать, ничего не опасаясь. Из-под американских рестрикций также вывели проект КПО («Карачаганак петролиум оперейтинг»), а также «Тенгизшевройл» и Каспийский трубопроводный консорциум.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы потери ВСУ с начала СВО

    Военным ВСУ приказали стрелять в гражданских

    В Китае оценили «безжалостный удар» Путина в ответ на провокацию Японии

    Президент Финляндии оценил вероятность конфискации российских активов в ЕС

    Священник рассказал о маскировке бойца ВСУ в Судже

    Москвичам пообещали рекордное тепло

    Россиянке дали срок за истязания и приковывание сына цепью к батарее

    В ООН поддержали план Трампа по международному конфликту

    Военнослужащим Британии запретили делать одно действие в служебных авто

    Основатель Pink Floyd раскритиковал Запад за отправку ракет Tomahawk на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости