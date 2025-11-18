В бывшей республике СССР взяли под контроль инфраструктуру «Лукойла»

Министр Жунгиету: Аэропорт Кишинева взял под контроль инфраструктуру «Лукойла»

Международный аэропорт Кишинева взял под контроль инфраструктуру российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом заявил министр энергетики бывшей республики СССР Дорин Жунгиету, его цитирует «Ведомости».

С 21 ноября «Лукойл» потеряет возможность работать в стране из-за присоединения Молдавии к американским санкциям. Поэтому компания передаст под управление аэропорта Кишинева нефтяной терминал. Это позволит обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций, заявлял премьер-министр республики Александр Мунтяну.

Договор аренды, согласно которому молдавская сторона управляет активами компании, бесплатный. Помимо терминала, под контроль переданы техника для заправки самолетов и бригады работников.

«Учитывая, что "Лукойл" попал под санкции, мы с ними вели переговоры, и 12 ноября аэропорт подписал договор на сдачу в аренду за ноль лей, то есть бесплатно. Там есть несколько резервуаров, склад хранения, есть приборы для измерения качества, есть и насосы перекачки», — добавил Жунгиету.

Тем временем в Казахстане крупные проекты с участием российского топливного гиганта «Лукойл» исключили из санкций США, и теперь они могут работать, ничего не опасаясь. Из-под американских рестрикций также вывели проект КПО («Карачаганак петролиум оперейтинг»), а также «Тенгизшевройл» и Каспийский трубопроводный консорциум.