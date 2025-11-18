В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременной оценку работы нового главы Министерства транспорта Андрея Никитина. Его слова передает ТАСС.
«Пока преждевременно об этом говорить. [Он] недавно начал работать», — обозначил Песков.
По его словам, перед новым министром стоит много задач. «[Он работает] очень активно и принимает участие во многих мероприятиях, в том числе с президентом России», — заключил пресс-секретарь главы государства.
Новый глава Минтранса Андрей Никитин приступил к исполнению обязанностей в июле 2025 года. Он был назначен временно исполняющим обязанности ведомства 7 июля вместо уволенного президентом России Владимиром Путиным Романа Старовойта. Позже экс-министра нашли без признаков жизни.