В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

Песков назвал преждевременной оценку работы нового главы Минтранса Никитина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременной оценку работы нового главы Министерства транспорта Андрея Никитина. Его слова передает ТАСС.

«Пока преждевременно об этом говорить. [Он] недавно начал работать», — обозначил Песков.

По его словам, перед новым министром стоит много задач. «[Он работает] очень активно и принимает участие во многих мероприятиях, в том числе с президентом России», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Новый глава Минтранса Андрей Никитин приступил к исполнению обязанностей в июле 2025 года. Он был назначен временно исполняющим обязанности ведомства 7 июля вместо уволенного президентом России Владимиром Путиным Романа Старовойта. Позже экс-министра нашли без признаков жизни.