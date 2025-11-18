В Кремле заявили о последствиях для Киева после одного события

Песков: Коррупционный скандал не останется без последствий для Киева

Коррупционный скандал, в котором оказался замешан бизнесмен Тимур Миндич, из-за близости к украинскому президенту также известный как «кошелек Зеленского», не останется без последствий для Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Трудно сейчас сказать, во что это выльется. Однозначно можно констатировать, что этот скандал вряд ли останется без последствий», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента также назвал обоснованными опасения некоторых европейских стран, которые не хотят отправлять финансовую помощь Киеву. По его словам, значительная часть этих средств на Украине могут разворовать.