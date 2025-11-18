Путешествия
В московских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения на полеты
Алина Черненко

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В московских аэропортах Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушные гавани столицы прекратили прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

UPD: В 19:16 по московскому времени Кореняко написал, что ограничения в аэропорту Шереметьево были сняты.

Вечером во вторник, 18 ноября, силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили летевший на столицу беспилотный летательный аппарат (БПЛА). На месте падения его обломков уже работают экстренные службы.

