Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Мэр Москвы Собянин: Силы ПВО Минобороны уничтожили летевший на столицу БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили летевший на столицу беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Чиновник сообщил, что на месте падения обломков БПЛА уже работают экстренные службы. О пострадавших при падении обломков не сообщается.

Через 19 минут после первого сообщения, в 18:42, Собянин рассказал о втором уничтоженном беспилотнике. В 18:59 была отражена атака еще одного летевшего на столицу БПЛА. Таким образом, над столичным регионом уничтожили три дрона.

Как сообщалось ранее, в ночь на 18 ноября Вооруженные силы Украины атаковали регионы России при помощи 31 БПЛА. Под ударами оказались восемь субъектов страны. Больше всего дронов — по десять единиц — сбили над Воронежской и Тамбовской областями.