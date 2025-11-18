Мир
09:27, 18 ноября 2025

В одном действии Трампа увидели угрозу для Израиля

WSJ: Продажа американских F-35 Саудовской Аравии вызвала опасения из-за Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

США продадут Саудовской Аравии современные реактивные истребители F-35. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Президент США объявил о своем решении за день до встречи в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. «Мы будем это делать. Мы будем продавать F-35», — сказал он.

Однако, по данным издания, будущая сделка вызвала опасения, что безоговорочная продажа ультрасовременной американской системы вооружений может подорвать военное преимущество Израиля на Ближнем Востоке и ослабить рычаги влияния Вашингтона на то, чтобы побудить Саудовскую Аравию и Израиль к нормализации отношений, — шаг, который, по словам дипломатов в регионе, не является неизбежным.

«Если через несколько лет все это окажется в ВВС Саудовской Аравии без нормализации отношений, это будет злоупотреблением американскими рычагами давления», — сказал сотрудник Еврейского института национальной безопасности Америки и бывший советник экс-вице-президента Дика Чейни Джон Ханна.

Ранее стало известно, что Трамп стал каждую неделю созваниваться с наследным принцем Саудовской Аравии. По словам источников, у главы Белого дома искренняя симпатия к бен Салману.

