Трамп начал регулярно беседовать с принцем Саудовской Аравии

Politico: Трамп стал каждую неделю созваниваться с принцем бен Салманом

Президент США Дональд Трамп стал каждую неделю созваниваться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом. Об этом со ссылкой на источники в президентской администрации сообщает американский журнал Politico.

«Симпатия Трампа к Мухаммеду искренняя, и они еженедельно разговаривают по телефону», — передали изданию близкие к хозяину Белого дома источники.

Ранее Трамп заявил, что некоторые союзники Соединенных Штатов на Ближнем Востоке готовы ввести войска в сектор Газа.

До этого стало известно, что Трамп намерен 18 ноября встретиться с Аль-Саудом в Белом доме. Главы государств обсудят экономическую ситуацию в мире, конфликт в Газе и перспективы ядерной программы Ирана.