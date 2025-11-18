Бывший СССР
В Раде коррупционный скандал описали фразой «Али-Баба и 40 разбойников»

Нардеп Железняк: В коррупционном деле Миндича не раскрыты еще 40 имен
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В коррупционном деле бизнесмена Тимура Миндича остаются не раскрыты еще 40 имен потенциальных участников схемы. Фразой «Али-Баба и 40 разбойников» скандал описал в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Мы же узнали, что еще около 40 кличек фигурантов пленок еще не успели идентифицировать. Эх, знал бы когда-то кинобизнесмен Тимур Миндич, что самым известным его творением будет: "Али-Баба и 40 разбойников. Украинская версия"», — говорится в публикации.

При этом в украинской прессе считается, что в пленках антикоррупционного органа под кличкой Али-Баба обозначен глава офиса президента Андрей Ермак.

Ранее стало известно, что окружение украинского лидера советует ему уволить главу своего офиса на фоне коррупционного скандала. Отмечается, что отставку Андрея Ермака также массово поддерживают депутаты Верховной Рады.

