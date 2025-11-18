Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:34, 18 ноября 2025Бывший СССР

В Раде предупредили о новой уловке ТЦК

Дубинский: Сотрудники ТЦК могут тайком фотографировать украинцев
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) могут тайком фотографировать украинцев для военно-учетных документов. Об этом предупредил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Вам обязательно предложат сфотографироваться “для проверки по базе”, либо будут пытаться сделать фото исподтишка. Это фото - пойдет на военно-учетные документы, которые ТЦК будет подделывать вместе с выводом ВЛК», — написал Дубинский.

Депутат призвал украинцев не позволять себя фотографировать. Он добавил, что об этой уловке рассказали находящиеся в СИЗО военкомы.

Ранее украинский военнопленный Павел Котляров заявил, что сотрудники ТЦК получают по 20 тысяч гривен (476 долларов) за каждого мобилизованного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    Раскрыто возможное наказание для захватившего заложников россиянина

    Ключ от машины застрял во лбу бывшего футболиста во время драки на матче

    Названы пять мешающих наслаждаться сексом установок

    Полиция и пожарные Саксонии устроили масштабную операцию по поиску НЛО

    ВС России начали штурм Северска

    Депутаты Рады сообщили о глубоком кризисе после скандала с Зеленским

    На Украине заявили о закрытии переговорного окна из-за пика наступления России

    Гигантский камень извлекли медики из россиянина

    42-летняя звезда «Универа» опубликовала фото в крошечном бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости