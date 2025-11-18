В Раде сделали заявление о «бегстве» Зеленского с Украины за границу

Гончаренко обратился к Зеленскому с призывом вернуться на Украину из-за границы

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее заявление он сделал в Telegram.

Парламентарий призвал украинского лидера вернуться на Украину из-за границы. Он иронично отметил, что политика «пока что не арестуют».

«Но что это вы сбежали в теплые края. Давайте как-то сюда. К людям, которые за вас голосовали. Расскажите им про Карлсона и про то, как вы вместе украли сотни миллионов долларов у украинцев», — написал Гончаренко.

18 ноября стало известно, что Зеленский отправится в Турцию. Сообщалось, что украинский лидер намерен активизировать переговоры об окончании конфликта.