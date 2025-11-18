Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 18 ноября 2025Бывший СССР

В Раде сделали заявление о «бегстве» Зеленского с Украины за границу

Гончаренко обратился к Зеленскому с призывом вернуться на Украину из-за границы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее заявление он сделал в Telegram.

Парламентарий призвал украинского лидера вернуться на Украину из-за границы. Он иронично отметил, что политика «пока что не арестуют».

«Но что это вы сбежали в теплые края. Давайте как-то сюда. К людям, которые за вас голосовали. Расскажите им про Карлсона и про то, как вы вместе украли сотни миллионов долларов у украинцев», — написал Гончаренко.

18 ноября стало известно, что Зеленский отправится в Турцию. Сообщалось, что украинский лидер намерен активизировать переговоры об окончании конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле». Политики и эксперты объяснили попытку покушения на секретаря Совбеза

    Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

    Россиянам назвали помогающие очистить кровь от токсинов продукты

    В Раде раскрыли сроки увольнения главы офиса Зеленского и назвали его замену

    Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

    Объем закупок российской нефти Китаем рухнул

    В России ответили на обвинения из-за взрыва на железнодорожных путях в Польше

    В Раде сделали заявление о «бегстве» Зеленского с Украины за границу

    Белоруссия и Литва обсудят ситуацию на границе

    Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады из-за наличия оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости