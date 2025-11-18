Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:40, 18 ноября 2025Бывший СССР

В Раде увидели хитрость в бегстве Умерова с Украины

Дмитрук: Умеров думает, возвращаться ли на Украину после скандала с Зеленским
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров сейчас думает над тем, стоит ли ему возвращаться обратно в страну или нет. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает РИА Новости.

По его словам, Умеров пока наблюдает, как обращаются с другими членами ОПГ, взвешивая все за и против: возвращаться из командировки или «продолжать жить свою лучшую жизнь где-то за пределами Украины».

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 11 ноября заявил, что Тимур Миндич, соратник президента Владимира Зеленского, попавший в эпицентр коррупционного скандала в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и главу украинского Минэнерго Германа Галущенко. По некоторым данным, совладелец студии «Квартал-95» требовал от министра обороны закупать некачественные бронежилеты.

Издание «РБК-Украина» писало, что Умеров планирует вернуться на Украину 20 ноября. Незадолго до этого начала распространяться информация о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны отказался возвращаться на Украину и доложил об этом президенту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    Журналист высмеял планы Зеленского использовать истребители Rafale

    Российский блогер описал девушек в стране Европы фразой «не стесняются — сами лезут»

    В Госдуме рассказали о выходном 31 декабря

    Здание двух украинских СМИ загорелось после атаки ВС России на Днепропетровск

    В США раскрыли личный вклад Зеленского в коррупцию на Украине

    План «Ковер» ввели в российском регионе

    Миру предсказали новую пандемию и масштабную войну к концу 2025 года

    Раскрыт самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

    Военкоры рассказали о продолжающем пылать в порту Измаила танкере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости