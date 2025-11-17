Бывший СССР
Стало известно о возвращении Умерова на Украину

Умеров планирует вернуться на Украину 20 ноября
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров планирует вернуться на Украину 20 ноября. Об этом сообщило «РБК-Украина».

«По информации источников РБК-Украина, секретарь СНБО планирует вернуться на Украину в четверг, 20 ноября», — говорится в публикации.

Ранее украинский Центр противодействия дезинформации сообщил, что информация о том, что Умеров не вернется на Украину, не соответствует действительности. В ведомстве напомнили, что Умеров находится в запланированной официальной командировке в США, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины.

До этого появилась информация, что Умеров отказался возвращаться на Украину и доложил об этом президенту.

