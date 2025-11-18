В России нашли уникальные алмазы

В Архангельской области нашли два уникальных по весу и чистоте алмаза

В Архангельской области обнаружили два уникальных алмаза ювелирного качества весом 55,96 и 135,75 карата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в Telegram-канале.

Минералы нашли на месторождении имени В. Гриба. Они заняли третье и четвертое места в топе добытых в регионе за 2025 год алмазов по весу. Алмазы стали 50-м и 51-м уникальными камнями, которые были выявлены за весь период добычи в карьере.

«Каждый из них отличается исключительной чистотой, прозрачностью и впечатляющей природной формой», – написал Цыбульский.

В США семья обнаружила большой алмаз в парке «Кратер алмазов» в штате Арканзас. Вес минерала составил 2,79 карата.