15:59, 18 ноября 2025Экономика

В России нашли уникальные алмазы

В Архангельской области нашли два уникальных по весу и чистоте алмаза
Александра Качан (Редактор)

Фото: Kitreel / Shutterstock / Fotodom

В Архангельской области обнаружили два уникальных алмаза ювелирного качества весом 55,96 и 135,75 карата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в Telegram-канале.

Минералы нашли на месторождении имени В. Гриба. Они заняли третье и четвертое места в топе добытых в регионе за 2025 год алмазов по весу. Алмазы стали 50-м и 51-м уникальными камнями, которые были выявлены за весь период добычи в карьере.

«Каждый из них отличается исключительной чистотой, прозрачностью и впечатляющей природной формой», – написал Цыбульский.

В США семья обнаружила большой алмаз в парке «Кратер алмазов» в штате Арканзас. Вес минерала составил 2,79 карата.

