Из жизни
18:01, 26 сентября 2025Из жизни

Семья нашла алмаз весом 2,79 карата

В США семья нашла в парке коричневый алмаз весом 2,79 карата
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Arkansas State Parks

В США семья выкопала большой алмаз в парке «Кратер алмазов», штат Арканзас. Об этом сообщается на сайте парка.

Рэйна Мэдисон рассказала, что приехала с семьей в парк праздновать день рождения ее племянника Уильяма. Вместе они выкопали несколько ведер земли и песка и стали просеивать их в поиске драгоценностей. Вдруг Мэдисон заметила продолговатый блестящий камень. «Честно говоря, я думала, что он слишком большой для алмаза», — вспоминает она.

Семья показала находку экспертам, и те подтвердили, что Мэдисон нашла коричневый алмаз. Его вес составил 2,79 карата. Он стал третьим по величине драгоценным камнем, найденным в парке в этом году.

Алмазам принято давать имена. Мэдисон назвала свой камень «Бриллиант Уильяма» в честь именинника.

Ранее сообщалось, что жительница Нью-Йорка нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия в парк кратеров Арканзаса. Она планирует использовать его для обручального кольца.

