Женщина нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия

Жительница США нашла алмаз для обручального кольца в национальном парке

Жительница Нью-Йорка, США, нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия в парк кратеров Арканзаса и планирует использовать его для обручального кольца. Об этом сообщает Inform New York.

Мишель Фокс специально отправилась в национальный парк «Кратер алмазов» в Мерфрисборо после окончания магистратуры, чтобы найти камень для помолвки. «Деньги в браке могут закончиться, а вот готовность работать — никогда», — объяснила она свой необычный выбор.

За три недели поисков женщина перебрала тонны земли вручную. «Это был самый алмазный алмаз из всех, что я видела», — призналась Фокс, обнаружившая камень в последний день поездки. Найденный алмаз размером с человеческий зуб стал третьим по величине в парке за 2025 год. Всего в этом году посетители нашли здесь 366 алмазов, 11 из которых весят больше одного карата.

Фокс назвала свою находку «Фокс-Баллу», соединив свою фамилию с фамилией жениха. Теперь камень ждет огранка и превращение в уникальное обручальное кольцо.

Парк является единственным в мире местом, где посетители могут оставлять себе найденные драгоценности.

