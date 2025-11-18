Россия
В России назвали причину бегства Умерова

Сенатор Пушков: Умеров сбежал с Украины из-за страха уголовного преследования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал бегство секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Украины Рустема Умерова из страны. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Пушков назвал причину бегства Умерова и предположил, что тот испытывает страх уголовного преследования на Украине.

«Пока расследование коснулось только 100 миллионов долларов в сфере энергетики. Но у него [Умерова] может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны. И вот тогда рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды», — предположил сенатор.

Ранее Умерова обвинили в бегстве и нежелании возвращаться на Украину. В СМИ писали, что он якобы лично сообщил президенту страны Владимиру Зеленскому о своем решении.

