В России объяснили попытку покушения на Шойгу

Депутат Швыткин: Целью попытки покушения на Шойгу был удар по безопасности РФ

Целью попытки покушения на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу было нанесение не столько медийного, сколько содержательного урона России и обеспечению ее безопасности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Шойгу, как мы помним, занимал высокий пост министра обороны. Сейчас он — секретарь Совбеза. То есть занимается непосредственно обеспечением безопасности граждан, укреплением обороноспособности страны и рядом других серьезных вопросов, — сказал Швыткин. — Он — серьезный политический, военный и государственный деятель».

По словам депутата, если бы попытка покушения увенчалась успехом, России был бы нанесен не только серьезный политический, но и военный урон.

«Просто некоторые вопросы находятся вне публичного обнародования. Это и переговорные процессы с другими государствами, и отстаивание интересов нашей страны на политико-дипломатическом уровне. Не все то, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле. Так что главной целью тут было нанесение содержательного удара по нашей стране», — заключил политик.

Ранее стало известно, что на секретаря Совбеза Шойгу пытались совершить покушение. Уточняется, что оно планировалось несколько дней назад на кладбище, когда чиновник навещал могилы своих покойных родственников.