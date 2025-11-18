В России оценили идею ввода «сбора совести» для алко- и табачных компаний

Аналитик Шапкин: Введение целевого налога не поможет в борьбе с зависимостями

Введение «сбора совести» для алко- и табачных компаний в России вряд ли поддержат Министерство финансов и правительство. Такое мнение высказал глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, его слова приводит «Взгляд».

Вопрос необходимости введения целевых налогов поднимался в России неоднократно, напомнил Шапкин. Однако Минфин и правительство всегда выступали против такого рода идей. Исключение составил лишь единый социальный налог. Вряд ли их позиция кардинально изменится сейчас, констатировал эксперт.

Подобного рода инициативы, полагает Шапкин, не помогут справиться с проблемой алкогольной и наркотической зависимости граждан. Такие вопросы можно решить лишь путем принудительной изоляции зависимых от спиртного и сигарет. Выходом из ситуации могло бы стать увеличение квоты на социальную рекламу с нынешних 5 до 15 процентов. «При этом по 5 процентов нужно строго отводить именно на антиалкогольную и антиникотиновую пропаганду», — резюмировал аналитик.

С инициативой ввести в России так называемый «сбор совести» для алко- и табачных компаний ранее выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди». На помощь зависимым он предложил отчислять 3 процента от выручки гигантов. Деятельность подобного рода компаний, отметил Даванков, формирует массовые зависимости. В этой связи он счел логичным ввести для них целевой налог.

В то же время табачные гиганты, представленные на российском рынке, и так являются крупными налогоплательщиками. Один только американский гигант Philip Morris International уплатил в казну РФ 220 миллионов долларов в 2023 году. Часть этих средств, отмечают эксперты, можно использовать для финансирования госпрограммы по борьбе с различного рода зависимостями.