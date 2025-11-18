В России раскрыли причину внезапной поездки Зеленского в Турцию

Зеленский летит в Турцию, чтобы попытаться продвинуть интересы Украины США

Одной из причин внезапной поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию является его желание продвинуть интересы Украины США. Об этом в комментарии Life.ru рассказал политолог Леонид Савин.

«Ему необходимо что-то предпринять. После коррупционного скандала в Европе уже скептически относятся к дотациям», — раскрыл он.

По словам Савина, украинский лидер может попытаться продвинуть интересы Киева Вашингтону, так как на встрече будет присутствовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Политолог отметил, что у Белого дома будут вопросы к Зеленскому.

Ранее стало известно, что Зеленский отправится в Турцию, где намерен активизировать переговоры об окончании конфликта. «Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины», — заявил президент.